Ротенберг считает, что его сын в общении с прессой пытается сплотить игроков СКА

Борис Ротенберг, отец главного тренера СКА Романа Ротенберга, считает, что его сын на пресс-конференциях пытается сплотить игроков петербургской команды.

«Тут дело в том, что нужно сплачивать команду вокруг себя. И такие вещи, которые он говорит про команду, влияют потом на настроение, чтобы на следующий матч после проигранного игроки выходили мотивированными.

Думаю, это правильно, и главное, чтобы не было какого-то негатива, высказывания каких-то неправильных вещей. А так, как известно, все, что нас не убивает, только делает нас сильнее», — рассказал Борис Ротенберг ТАСС.

СКА занимает шестое место в таблице Западной конференции с 67 очками в 53 матчах. «Витязь» потерпел пятое поражение подряд, команда идет на десятой строчке «Запада» с 44 очками в 52 играх.