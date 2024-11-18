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Сегодня, 22:58

Ротенберг рассказал, почему СКА нет в числе участников чемпионата КХЛ 3х3

Алексей Михайлов
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, почему команды из Санкт-Петербурга нет в числе участников чемпионата КХЛ 3х3.

«Мы задаем вопросы лиге — какие правила, где играем. Пока ответов не получили, поэтому нам тяжело принимать такие решения. Мы не имеем никакой информации. Где нам взять игроков? У нас игроки распределены на КХЛ, на ВХЛ, на МХЛ, на детские школы. У нас нет возможности заиграть Евгения Кузнецова и Марата Хайруллина еще в другом турнире. Это невозможно для нас. Я не знаю, как у других клубов есть такие возможности. У нас такой возможности просто нет», — передает слова Ротенберга корреспондент «СЭ».

Новый турнир стартует 19 декабря. В нем примут участие восемь команд КХЛ из трех стран, которые будут поделены на два дивизиона: «Авангард», «Ак Барс», «Металлург», «Салават Юлаев», «Сибирь», «Трактор», «Барыс» и минское «Динамо».

Регулярный чемпионат продлится с декабря 2024 по июнь 2025 года. В рамках 24 туров будет сыграно 312 матчей. Финал первого сезона чемпионата КХЛ 3х3 запланирован на 13 июля 2025 года.

КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 29 24 5 50
2 Спартак 27 18 9 39
3 СКА 29 17 12 37
4 Динамо М 27 16 11 35
5 ЦСКА 25 13 12 33
6 Торпедо 28 13 15 31
7 Северсталь 26 15 11 30
8 Динамо Мн 27 14 13 30
9 Витязь 28 13 15 27
10 Сочи 26 10 16 22
11 Куньлунь РС 28 9 19 21
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 27 18 9 40
2 Автомобилист 26 17 9 36
3 Сал. Юлаев 25 16 9 34
4 Ак Барс 25 16 9 33
5 Металлург Мг 29 15 14 31
6 Адмирал 28 12 16 29
7 Нефтехимик 29 10 19 28
8 Лада 25 10 15 24
9 Сибирь 25 10 15 23
10 Авангард 25 10 15 22
11 Барыс 27 8 19 18
12 Амур 27 5 22 13
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23.11
18.11 17:00
Сал. Юлаев – Металлург Мг
 2 : 3 ОТ
18.11 17:00
Автомобилист – Нефтехимик
 1 : 3
18.11 19:30
Спартак – Адмирал
 6 : 1
18.11 19:30
СКА – Амур
 6 : 3
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