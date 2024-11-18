Ротенберг рассказал, почему СКА нет в числе участников чемпионата КХЛ 3х3
Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, почему команды из Санкт-Петербурга нет в числе участников чемпионата КХЛ 3х3.
«Мы задаем вопросы лиге — какие правила, где играем. Пока ответов не получили, поэтому нам тяжело принимать такие решения. Мы не имеем никакой информации. Где нам взять игроков? У нас игроки распределены на КХЛ, на ВХЛ, на МХЛ, на детские школы. У нас нет возможности заиграть Евгения Кузнецова и Марата Хайруллина еще в другом турнире. Это невозможно для нас. Я не знаю, как у других клубов есть такие возможности. У нас такой возможности просто нет», — передает слова Ротенберга корреспондент «СЭ».
Новый турнир стартует 19 декабря. В нем примут участие восемь команд КХЛ из трех стран, которые будут поделены на два дивизиона: «Авангард», «Ак Барс», «Металлург», «Салават Юлаев», «Сибирь», «Трактор», «Барыс» и минское «Динамо».
Регулярный чемпионат продлится с декабря 2024 по июнь 2025 года. В рамках 24 туров будет сыграно 312 матчей. Финал первого сезона чемпионата КХЛ 3х3 запланирован на 13 июля 2025 года.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|29
|24
|5
|50
|2
|Спартак
|27
|18
|9
|39
|3
|СКА
|29
|17
|12
|37
|4
|Динамо М
|27
|16
|11
|35
|5
|ЦСКА
|25
|13
|12
|33
|6
|Торпедо
|28
|13
|15
|31
|7
|Северсталь
|26
|15
|11
|30
|8
|Динамо Мн
|27
|14
|13
|30
|9
|Витязь
|28
|13
|15
|27
|10
|Сочи
|26
|10
|16
|22
|11
|Куньлунь РС
|28
|9
|19
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|27
|18
|9
|40
|2
|Автомобилист
|26
|17
|9
|36
|3
|Сал. Юлаев
|25
|16
|9
|34
|4
|Ак Барс
|25
|16
|9
|33
|5
|Металлург Мг
|29
|15
|14
|31
|6
|Адмирал
|28
|12
|16
|29
|7
|Нефтехимик
|29
|10
|19
|28
|8
|Лада
|25
|10
|15
|24
|9
|Сибирь
|25
|10
|15
|23
|10
|Авангард
|25
|10
|15
|22
|11
|Барыс
|27
|8
|19
|18
|12
|Амур
|27
|5
|22
|13
|18.11
|17:00
|
Сал. Юлаев – Металлург Мг
|2 : 3 ОТ
|18.11
|17:00
|
Автомобилист – Нефтехимик
|1 : 3
|18.11
|19:30
|
Спартак – Адмирал
|6 : 1
|18.11
|19:30
|
СКА – Амур
|6 : 3