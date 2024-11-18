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Сегодня, 14:55

Ротенберг рассказал, почему решил стать главным тренером СКА

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Главный тренер СКА Роман Ротенберг объяснил, почему решил возглавить тренерский штаб команды.

«Это произошло во время пандемии. Но до этого, скажем так, я много бесед провел с разными тренерами. Я очень ценю это время. Почему я в принципе могу работать тренером? Потому что я, как вы правильно сказали, провел очень много времени, работая генеральным менеджером. Я общался со всеми тренерами, обсуждал все упражнения, я был на всех тренировках. Хотел понять, что нам нужно для победы.

Потому что если с меня будут спрашивать, я должен понимать, например, почему мы не забиваем в большинстве, потому что мы неправильно тренируем большинство. Или почему у нас проблемы в обороне или в атаке? Почему мало забиваем? Я должен был понять, как эти упражнения увязаны к нашему результат», — рассказал Ротенберг в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

43-летний специалист также подчеркнул, что присутствовал практически на 100 процентах тренировок команды, начиная с 2014-2015 года, когда стал заниматься спортивной составляющей в СКА.

Ротенберг в январе 2022 года стал главным тренером клуба. В текущем сезоне КХЛ СКА набрал 35 очков в 28 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции.

Источник: YouTube-канал «Коммент.Шоу».
ХК СКА
Роман Ротенберг
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