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Ротенберг: «Мы работаем, чтобы наши игроки чувствовали заботу Родины и были готовы отдать за нее все в следующих играх»

Надежда Тонконог
Корреспондент
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Главный тренер СКА и сборной «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал о важности воспитания молодых хоккеистов.

Ротенберг принял участие в гала-ужине «Хоккей на главной сцене», который прошел в Михайловском театре в Санкт-Петербурге. Гостями события стали игроки и тренеры сборной «Россия 25» и ветераны отечественного хоккея.

«Наши дети так же развивались. Даже наши воспитанники, нашего города Санкт-Петербурга, Ленинграда, ни разу не были в театре, первый раз в театре сегодня. И мы благодарны нашим спонсорам, что мы можем привести сюда игроков. Первый раз в жизни театр — это будут воспоминания на всю жизнь. Мы так и работаем, чтобы наши игроки чувствовали эту заботу, чувствовали заботу Родины. И ради Родины они будут готовы отдать все, что у них есть в следующих играх. В этом я на сто процентов уверен. Когда они получают отдачу, они видят, что о них заботятся.
Хоккейная жизнь очень коротка, она требует полной самоотдачи ежедневно. Ребята живут хоккеем. Они не видят ничего другого: летают — играют, летают — играют. Даже, может быть, времени нет. Хотя спросил у одного парня питерского, он даже не игрок СКА, он игрок «Ак Барса» — Дыняк, он говорит: «А у меня денег не было в детстве ходить в театр». Сейчас, слава богу, есть эта возможность. Наша задача — работать в унисон, чтобы мы все вместе смогли поддерживать наших игроков, нашу сборную России и, конечно же, наших детишек.
Огромное внимание уделяем развитию детей, развитию детских школ. И как сказал Вячеслав Александрович Фетисов, мы вернемся на Олимпиаду, на чемпионат мира и будем делать все возможное, чтобы сейчас наших детишек, наших игроков подготовить к этому, к следующей игре против Канады, против любой сборной и победить, но завтра у нас сборная Белоруссии, поэтому мы готовимся к следующей игре», — сказал Ротенберг.

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