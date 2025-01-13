Ротенберг: «У нас в крови вся раздевалка»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что форвард петербуржцев Павел Акользин получил перелом носа в матче FONBET чемпионата КХЛ с «Локомотивом».
«Бились все 60 минут, кровь была, ребята были в крови, у Акользина перелом носа. Но это была жесткая игра, уровня плей-офф. Считаю, что сегодня мы увидели команду, которая бьется всегда до конца. Команда сравняла, потеряв ключевых игроков, у нас в крови вся раздевалка — полностью, лужи крови просто, это о многом говорит», — сказал Ротенберг на пресс-конференции.
Ротенберг добавил, что была серьезная бойня, но это нужно пройти, чтобы стать настоящей командой.
В Ярославле в понедельник прошел матч, который завершился победой хозяев в овертайме со счетом 4:3. Во втором периоде Акользин получил травму головы, после чего не вернулся на лед.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|46
|36
|10
|74
|2
|ЦСКА
|44
|26
|18
|59
|3
|Динамо М
|44
|27
|17
|57
|4
|Спартак
|43
|26
|17
|57
|5
|Динамо Мн
|45
|25
|20
|56
|6
|Северсталь
|44
|27
|17
|55
|7
|СКА
|44
|25
|19
|55
|8
|Торпедо
|44
|19
|25
|46
|9
|Куньлунь РС
|44
|20
|24
|44
|10
|Витязь
|43
|16
|27
|37
|11
|Сочи
|43
|13
|30
|29
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|46
|28
|18
|61
|2
|Сал. Юлаев
|43
|28
|15
|58
|3
|Металлург Мг
|45
|28
|17
|58
|4
|Ак Барс
|42
|27
|15
|56
|5
|Автомобилист
|43
|24
|19
|54
|6
|Авангард
|43
|22
|21
|47
|7
|Адмирал
|44
|19
|25
|45
|8
|Сибирь
|43
|19
|24
|42
|9
|Лада
|42
|17
|25
|40
|10
|Нефтехимик
|44
|14
|30
|40
|11
|Барыс
|47
|10
|37
|25
|12
|Амур
|44
|9
|35
|23
|13.01
|15:30
|
Сибирь – Нефтехимик
|2 : 1 ОТ
|13.01
|17:00
|
Металлург Мг – Сочи
|4 : 2
|13.01
|19:00
|
Торпедо – Трактор
|3 : 5
|13.01
|19:30
|
ЦСКА – Спартак
|4 : 2
|13.01
|19:30
|
Локомотив – СКА
|4 : 3 ОТ