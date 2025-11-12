Ротенберг: «У Бахрейна и ОАЭ есть запрос на открытие хоккейных школ. Можем помочь коллегам»
Главный тренер сборной «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал «СЭ» о сотрудничестве с другими странами для развития массового спорта.
«Мы хотим развивать нашу школу хоккея. С министерством спорта мы разработали программу по развитию хоккея — «Красная машина». Самое главное в программе — это открытие хоккейных школ и общение с тренерами. Это самый серьезный вызов. Со стороны Бахрейна и ОАЭ мы имеем запросы на открытие хоккейных школ. Но это долгосрочный проект. Мы берем четырехлетних мальчишек и должны их довести до двадцатилетия. Это проект на 15-20 лет. Это очень сложно, но это и интересно. Мы можем помочь коллегам. Можем развиваться благодаря совместным усилиям. Но для этого нужно время», — сказал Ротенберг «СЭ».
Ротенберг также отметил, что для развития хоккея важен массовый спорт.
«С коллегами из Китая мы работали перед Олимпийскими играми в Пекине. Но за четыре года мы не можем подготовить хоккеистов. Мы знаем, сколько было уделено времени для подготовки советских хоккеистов, какой был массовый спорт, сколько было открытых катков. И сейчас мы возвращаемся к этому, чтобы наши дети могли выйти во дворе на лед и имели инвентарь. Мы разрабатываем вариант, где они могут арендовать клюшки во дворе. Понятно, что в нашей школе «Красная машина» инвентарь является бесплатным. Но мы понимаем, что не можем каждому мальчику купить коньки и клюшку. Важен массовый спорт. Все наши мастеровитые хоккеисты начинали играть во дворе», — добавил Ротенберг.
