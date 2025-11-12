Хоккей
12 ноября, 10:43

Ротенберг: «У Бахрейна и ОАЭ есть запрос на открытие хоккейных школ. Можем помочь коллегам»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Роман Ротенберг.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер сборной «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал «СЭ» о сотрудничестве с другими странами для развития массового спорта.

«Мы хотим развивать нашу школу хоккея. С министерством спорта мы разработали программу по развитию хоккея — «Красная машина». Самое главное в программе — это открытие хоккейных школ и общение с тренерами. Это самый серьезный вызов. Со стороны Бахрейна и ОАЭ мы имеем запросы на открытие хоккейных школ. Но это долгосрочный проект. Мы берем четырехлетних мальчишек и должны их довести до двадцатилетия. Это проект на 15-20 лет. Это очень сложно, но это и интересно. Мы можем помочь коллегам. Можем развиваться благодаря совместным усилиям. Но для этого нужно время», — сказал Ротенберг «СЭ».

Ротенберг также отметил, что для развития хоккея важен массовый спорт.

«С коллегами из Китая мы работали перед Олимпийскими играми в Пекине. Но за четыре года мы не можем подготовить хоккеистов. Мы знаем, сколько было уделено времени для подготовки советских хоккеистов, какой был массовый спорт, сколько было открытых катков. И сейчас мы возвращаемся к этому, чтобы наши дети могли выйти во дворе на лед и имели инвентарь. Мы разрабатываем вариант, где они могут арендовать клюшки во дворе. Понятно, что в нашей школе «Красная машина» инвентарь является бесплатным. Но мы понимаем, что не можем каждому мальчику купить коньки и клюшку. Важен массовый спорт. Все наши мастеровитые хоккеисты начинали играть во дворе», — добавил Ротенберг.

Хоккей
Роман Ротенберг
  • 804alex

    Руководитель сборной России (как и руководитель России в целом) будет развивать другие страны. За народные деньги. "Поможем коллегам"...

    12.11.2025

  • Slim Tallers

    Коллегам:) Напомнило 12 стульев "Киса,ответь мне как художник художнику,ты рисовать умеешь?"

    12.11.2025

  • андр

    Коллеги :clown:

    12.11.2025

  • Бустег

    предлагаю туда драконов перевезти

    12.11.2025

  • novick

    Из своего кармана?

    12.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Ахахаха

    12.11.2025

    • СДК переквалифицировал штраф защитника «Нефтехимика» Пастухова после драки с Дыняком

    Ротенберг — о возможном возвращении Овечкина в КХЛ: «Даст импульс, будет популяризировать хоккей»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 26 20 6 42
    2 Ак Барс 26 17 9 36
    3 Авангард 25 15 10 33
    4 Автомобилист 27 14 13 31
    5 Трактор 27 13 14 31
    6 Нефтехимик 26 14 12 29
    7 Амур 25 10 15 24
    8 Салават Юлаев 25 10 15 22
    9 Барыс 26 8 18 21
    10 Адмирал 23 8 15 20
    11 Сибирь 25 7 18 17
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 26 18 8 38
    2 Торпедо НН 28 18 10 38
    3 Динамо Мн 25 16 9 35
    4 Северсталь 25 16 9 32
    5 Динамо М 25 15 10 31
    6 Спартак 25 13 12 29
    7 Шанхай Дрэгонс 24 11 13 28
    8 ЦСКА 25 12 13 26
    9 СКА 25 11 14 26
    10 Лада 26 8 18 19
    11 Сочи 23 5 18 14
    Результаты / календарь
    4.11
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    14.11 19:00 Нефтехимик – ЦСКА - : -
    14.11 19:30 Спартак – Северсталь - : -
    Все результаты / календарь

