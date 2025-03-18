Ротенберг — о возвращении Кузнецова: «Он лечится и уже приступил к легким тренировкам»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о состоянии форварда команды Евгения Кузнецова.

«Сроки возвращения Кузнецова? Евгений сейчас проходит программу лечения. С ним работают доктора. У меня нет ответа на этот вопрос — это полностью компетенция медиков. Он лечится и уже приступил к легким тренировкам», — сказал Ротенберг.

В этом сезоне 32-летний форвард провел 38 матчей за петербургскую команду и набрал 37 (12+25) очков. Ранее, 27 февраля, пресс-служба СКА сообщила о медицинских проблемах Кузнецова. Позже игрок был внесен в список травмированных. Он восстанавливается после сотрясения мозга.