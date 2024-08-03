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Сегодня, 08:50

Ротенберг рассказал о применении элементов из баскетбола и волейбола во время сборов СКА

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о тренировках клуба во время сборов.

— Мы не можем охватить все виды спорта. Мы берем элементы из легкой атлетики, баскетбола, волейбола. Мы собираем все, поверьте мне. Нужна ловкость, игровое мышление и многие другие вещи, как и в любом виде спорта. Вы же сами понимаете, человек должен быть всесторонне развит, чтобы показывать результат.

На сегодняшний день мы очень благодарны, что к нам присоединится чемпион мира по дзюдо. Мы будем делать все, чтобы постараться достичь максимального результата. Хоккей — командная игра. Только командная работа позволит нам добиться результата, — сказал Ротенберг «СЭ».

С 1 по 4 августа СКА проводит предсезонную подготовку в Новогорске.

ХК СКА
Роман Ротенберг
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