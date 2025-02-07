Ротенберг рассказал о подготовке к запуску производства клюшек «Красная машина»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о подготовке к запуску производства клюшек «Красная машина».

«Мы спроектировали клюшку под брендом «Красная машина». Готовимся наладить производство и конкурировать с ведущими мировыми производителями. По качеству мы ничем не уступаем Bauer и CCM, по цене будем даже более привлекательным вариантом. На клюшки «Красной машины» смогут перейти дети в спортивных школах и академиях, рассчитываем в перспективе заинтересовать и игроков МХЛ, ВХЛ, КХЛ — пусть делают выбор в пользу лучшей экипировки, а мы будем соответствовать самым высоким стандартам», — написал Ротенберг в Telegram-канале.



Ротенберг также поблагодарил Александра Овечкина — за личный пример. Овечкин сам сделал себе клюшку, когда привычную и удобную просто перестали производить. Можно сказать, великий нападающий вдохновил на работу. Тренер также пожелал Овечкину в этом сезоне побить рекорд Уэйна Гретцки.