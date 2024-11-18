Ротенберг рассказал о дискриминации по национальному признаку в финском хоккее
Главный тренер СКА Роман Ротенберг вспомнил эпизод из своей жизни, когда играл в Финляндии. Он рассказал, что столкнулся с дискриминацией по национальному признаку.
«Я был в хорошей команде, мне было 19 лет. Тренер пришел в раздевалку и говорит: «Вот этот русский». Ну, и так далее. И вот этот такой-то русский тут всех нас подвел. И я просто в этот момент уже не выдержал. Для меня было понятно, что с этим тренером я не смогу больше работать, что он меня, скажем так, дискриминировал при всей команде, из-за того, что я русский», — рассказал Ротенберг в интервью Youtube-каналу «Коммент.Шоу».
По его словам, подобные случаи были постоянно.
«Это не то, что один раз, это было постоянно во всем», — добавил он.
Ротенберг ранее рассказал, как переезжал в Финляндию в 1991 году.
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