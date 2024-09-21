Ротенберг: «Женский пляжный волейбол тоже смотрим — мотивируем ребят»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Торпедо» (4:3) рассказал о том, какие методики использует при подготовке команды.

«Если честно, мы используем в нашей подготовке методики из разных видов спорта. Может, только из женского пляжного волейбола не используем. Но тоже смотрим — мотивируем ребят», — сказал Ротенберг на пресс-конференции после матча.

СКА одержал третью победу подряд. Команда набрала 9 очков в 7 матчах и находится на пятом месте «Запада». У «Торпедо» 5 баллов в 8 играх и четвертое поражение подряд.