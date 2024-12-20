Ротенберг рассказал, как в «Монреале» оценивают игру 19-летнего Демидова

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился подробностями разговора с руководством «Монреаля» о будущем 19-летнего форварда Ивана Демидова.

«Они сказали, что ему надо работать и развиваться. Есть что улучшить. Мы вместе работаем, чтобы Иван стал одним из лучших игроков в мире. Когда это произойдет, тогда и поговорим», — цитирует Ротенберга Metaratings.ru.

Ранее представители канадской команды приехали в Санкт-Петербург, чтобы посмотреть на игру Демидова в КХЛ. Нападающий был выбран «Монреалем» под пятым номером на драфте НХЛ в 2024 году.