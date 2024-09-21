Ротенберг: «Арена в Нижнем Новгороде — не уровень КХЛ»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Торпедо» (4:3) прокомментировал состояние арены в Нижнем Новгороде.
«Мы хотим, чтобы к нам ходили зрители и спонсоры, которые помогают развивать хоккейные школы и команды. Когда у нас будет рейтинг, как у Comedy Club, то к нам придут быстрее новые спонсоры. И даже быстрее в Нижнем Новгороде будет новый дворец. Потому что старый — не уровень КХЛ. Это правда», — сказал Ротенберг на пресс-конференции.
Строительство новой арены в Нижнем Новгороде должно завершиться в начале 2025 года. Стадион будет вмещать около 12 тысяч зрителей.
СКА одержал третью победу подряд. Команда набрала 9 очков в 7 матчах и находится на пятом месте «Запада». У «Торпедо» 5 баллов в 8 играх и четвертое поражение подряд.
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