Ротенберг против того, чтобы фамилии игроков КХЛ писали кириллицей

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сомневается, что в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) следует писать фамилии игроков кириллицей на их свитерах.

«Например, огромный рынок в Индии. Но индусы не читают кириллицу. Огромный рынок в Китае, но и китайцы не читают кириллицу. Как они поймут, кто на льду Кузнецов? Давайте подумаем о зрителях», — цитирует Ротенберга matchtv.ru.

Во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ) решили отказаться от нанесения на форму фамилий на латинице с предстоящем сезоне. Об изменениях лига объявила 20 августа.