Ротенберг: «Кузнецов не заслуживает быть калекой»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал травму форварда петербургского клуба Евгения Кузнецова.
— Когда ждать возвращения Кузнецова ?
— Кузнецов получил удар в голову, как вы знаете. Удар в голову — серьезная травма. Есть понятие «хрустальная челюсть» в боксе. Еще один такой удар, и человек закончит с хоккеем. Мы не будем форсировать события, а то он вообще больше никогда не сыграет. Мы не будем рисковать здоровьем игроков, особенно Кузнецова. Он не заслуживает быть калекой.
В этом сезоне Кузнецов принял участие в 33 матчах и набрал 33 (10+23) очка.
Федор Носов
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|19
|55
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|СКА
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|25
|18
|54
|7
|Северсталь
|43
|26
|17
|53
|8
|Торпедо
|43
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|19
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|21
|21
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|7
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|19
|25
|45
|8
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|42
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|24
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|9
|Лада
|41
|17
|24
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|10
|Нефтехимик
|43
|14
|29
|39
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|Барыс
|47
|10
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|25
|12
|Амур
|44
|9
|35
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16.01
|11.01
|14:30
|
Металлург Мг – Трактор
|5 : 3
|11.01
|17:00
|
Торпедо – Адмирал
|1 : 6
|11.01
|17:00
|
Динамо М – СКА
|5 : 4
|11.01
|17:00
|
Ак Барс – Барыс
|5 : 4 ОТ
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