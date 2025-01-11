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Сегодня, 20:39

Ротенберг: «Кузнецов не заслуживает быть калекой»

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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал травму форварда петербургского клуба Евгения Кузнецова.

— Когда ждать возвращения Кузнецова ?

— Кузнецов получил удар в голову, как вы знаете. Удар в голову — серьезная травма. Есть понятие «хрустальная челюсть» в боксе. Еще один такой удар, и человек закончит с хоккеем. Мы не будем форсировать события, а то он вообще больше никогда не сыграет. Мы не будем рисковать здоровьем игроков, особенно Кузнецова. Он не заслуживает быть калекой.

В этом сезоне Кузнецов принял участие в 33 матчах и набрал 33 (10+23) очка.

Федор Носов

Хоккей
ХК СКА
Роман Ротенберг
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2 Динамо М 44 27 17 57
3 Спартак 42 26 16 57
4 ЦСКА 43 25 18 57
5 Динамо Мн 44 25 19 55
6 СКА 43 25 18 54
7 Северсталь 43 26 17 53
8 Торпедо 43 19 24 46
9 Куньлунь РС 43 19 24 42
10 Витязь 42 16 26 37
11 Сочи 42 13 29 29
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1 Трактор 45 27 18 59
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3 Ак Барс 42 27 15 56
4 Металлург Мг 44 27 17 56
5 Автомобилист 42 23 19 52
6 Авангард 42 21 21 45
7 Адмирал 44 19 25 45
8 Сибирь 42 18 24 40
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Торпедо – Адмирал
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Динамо М – СКА
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Ак Барс – Барыс
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