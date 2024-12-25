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Сегодня, 22:56

Ротенберг: «Кузнецов еще очень долго не выйдет на лед»

Михаил Зислис
Обозреватель
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о столкновении нападающего петербуржцев Евгения Кузнецова с защитником ЦСКА Власдиславом Провольневым в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Я не буду комментировать работу судей и действия защитника ЦСКА Провольнева. Но Евгений Кузнецов еще очень долго не выйдет на лед», — заявил Ротенберг.

Ранее наставник СКА уже заявлял, что после удара в голову Кузнецов некоторое время был без сознания.

28 сентября 32-летний форвард также получал травму в матче с «Северсталью» (8:5) и вернулся на лед 10 октября.

Владислав Провольнев
Евгений Кузнецов (хоккей)
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Роман Ротенберг
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 40 31 9 64
2 Спартак 37 24 13 53
3 ЦСКА 37 23 14 53
4 Динамо М 39 23 16 49
5 Северсталь 38 24 14 48
6 СКА 38 22 16 48
7 Динамо Мн 38 20 18 45
8 Торпедо 37 16 21 39
9 Витязь 37 16 21 36
10 Куньлунь РС 38 14 24 32
11 Сочи 37 12 25 27
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 38 24 14 52
2 Сал. Юлаев 37 25 12 52
3 Ак Барс 36 23 13 48
4 Металлург Мг 39 22 17 46
5 Автомобилист 36 20 16 44
6 Адмирал 40 18 22 42
7 Авангард 37 17 20 37
8 Нефтехимик 38 13 25 36
9 Лада 35 14 21 33
10 Сибирь 35 14 21 31
11 Барыс 40 10 30 23
12 Амур 39 8 31 21
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25.12 17:00
Сал. Юлаев – Амур
 5 : 4 ОТ
25.12 17:00
Динамо Мн – Ак Барс
 5 : 1
25.12 19:30
Торпедо – Локомотив
 0 : 5
25.12 19:30
ЦСКА – СКА
 6 : 5
25.12 19:30
Витязь – Динамо М
 2 : 0
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