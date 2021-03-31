Вице-президент ФХР Роман Ротенберг ответил на вопрос о том, будет ли вызван форвард Артемий Панарин в сборную России для участия в чемпионате мира.

— Мы всегда говорим о спортивном принципе. Мы с Панариным работали долгие годы вместе, когда он еще был в «Витязе». Знаем прекрасно эту школу, где он воспитывался. Все являются кандидатами, все игроки КХЛ и НХЛ. Кто успеет — другой вопрос. Еще есть моменты, связанные с «пузырем», ковидный регламент. Мы не управляем этим процессом. Там обрезают штаб команды — с 24 человек до 16. А ведь у нас командная работа, коллегиальный труд. Вы думаете, просто так мы выиграли Олимпиаду? Это огромная работа. Здесь нельзя назвать одного героя,

— А как вы относитесь к ситуации с обвинениями Назарова в адрес Панарина?

— Панарин — великолепный хоккеист. А остальное не моя компетенция, каждый может высказываться.

По словам тренера, в 2011 году, после поражения от рижского «Динамо» (0:2), игроки «Витязя», среди которых был Панарин и легионеры подмосковного клуба, отправились в бар, где Артемий ударил девушку.

(Михаил Зислис)