Ротенберг — о вратарях СКА: «Все находятся в конкуренции, как и полевые игроки»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражение в матче FONBET Чемпионата КХЛ от минского «Динамо» (2:4) поделился мнением об игре вратарей команды.

«Мы анализируем эти вопросы и обсудим, как правильно к этому подойти. У нас есть Плешков, Мойсевич, Заврагин, который сегодня сыграл, и у нас есть Никита Серебряков. Они все находятся в конкуренции, как и полевые игроки. Кто проведет следующий матч? Мы это еще обсудим. Но мы не будем раскрывать все наши карты», — сказал Ротенберг.

Команда Романа Ротенберга опустилась на пятую строчку в таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 17 очков. «Динамо» занимает седьмую позицию с 15 баллами.

В следующем матче СКА примет «Автомобилист» 12 октября, а минское «Динамо» 15-го числа сыграет дома с ЦСКА.