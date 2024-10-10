Ротенберг — о вратарях СКА: «Все находятся в конкуренции, как и полевые игроки»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражение в матче FONBET Чемпионата КХЛ от минского «Динамо» (2:4) поделился мнением об игре вратарей команды.
«Мы анализируем эти вопросы и обсудим, как правильно к этому подойти. У нас есть Плешков, Мойсевич, Заврагин, который сегодня сыграл, и у нас есть Никита Серебряков. Они все находятся в конкуренции, как и полевые игроки. Кто проведет следующий матч? Мы это еще обсудим. Но мы не будем раскрывать все наши карты», — сказал Ротенберг.
Команда Романа Ротенберга опустилась на пятую строчку в таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 17 очков. «Динамо» занимает седьмую позицию с 15 баллами.
В следующем матче СКА примет «Автомобилист» 12 октября, а минское «Динамо» 15-го числа сыграет дома с ЦСКА.
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|3
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|5
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|10
|Авангард
|14
|5
|9
|11
|11
|Амур
|13
|4
|9
|10
|12
|Барыс
|15
|3
|12
|7
|11.10
|19:00
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Северсталь – Куньлунь РС
|- : -
|11.10
|19:00
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Нефтехимик – Сибирь
|- : -