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Сегодня, 03:59

Ротенберг — о поражении от «Сочи»: «Непростая игра после перелетов на Дальний Восток»

Сергей Разин
корреспондент
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Роман Ротенберг.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (4:5).

«Непростая игра после перелетов на Дальний Восток. Всегда требуется время, чтобы восстановить все силы, не хватило свежести реализовать свои моменты, которых было достаточно. Будем работать над реализацией. Конечно, нужно отметить игру вратаря «Сочи». Они отлично играют, такой хоккей нам нужен. В Лиге появляются новые команды, которые показывают яркий хоккей. Хочу поблагодарить всю команду за третий период, не сдавались, проявили характер, забили хорошие голы, наконец-то отличились «шесть на пять». Будем работать дальше, улучшать нашу игру, у нас все только начинается», — приводит слова Ротенберга официальный сайт КХЛ.

&laquo;Сочи&raquo;&nbsp;&mdash; СКА. Матвей Мичков (справа). Месть бывших. Мичков и Бердин помогли «Сочи» обыграть СКА впервые за шесть лет!

«Сочи» занимает четвертое место в таблице Западной конференции с 18 очками в 13 матчах. СКА идет на восьмой строчке Запада с 12 очками в 12 играх.

В матче с «Сочи» прервалась серия петербуржцев из четырех побед подряд. Сочинцы победили СКА впервые с декабря 2017 года — тогда они выиграли со счетом 2:1.

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Роман Ротенберг
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