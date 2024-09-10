Ротенберг — о поражении СКА: «Можно процитировать Гретцки: «Если не бросаешь, то не забьешь»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (0:2).
«Обоюдоострая игра. Хочу отметить соперника — очень организованная команда. Мы старались играть по нашему плану, но здесь можно просто процитировать Уэйна Гретцки: «Если ты не бросаешь, то не забьешь». Будем улучшать. У нас есть что улучшить, есть над чем работать. Есть ребята, которые проходят адаптацию, они приехали из НХЛ. Мы это понимаем, но в то же время будем требовать, чтобы все выполняли задание на игру. По характеру вопросов нет — в команде хороший микроклимат», — приводит слова Ротенберга официальный сайт клуба.
«Локомотив» одержал 3-ю победу подряд на старте сезона и с 6 очками лидирует в турнирной таблице Западной конференции. СКА (3 балла) опустился на 6-ю позицию.
В следующем матче питерцы сыграют против «Трактора», а ярославская команда встретится с «Куньлунем».
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