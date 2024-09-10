Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 02:58

Ротенберг — о поражении СКА: «Можно процитировать Гретцки: «Если не бросаешь, то не забьешь»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (0:2).

«Обоюдоострая игра. Хочу отметить соперника — очень организованная команда. Мы старались играть по нашему плану, но здесь можно просто процитировать Уэйна Гретцки: «Если ты не бросаешь, то не забьешь». Будем улучшать. У нас есть что улучшить, есть над чем работать. Есть ребята, которые проходят адаптацию, они приехали из НХЛ. Мы это понимаем, но в то же время будем требовать, чтобы все выполняли задание на игру. По характеру вопросов нет — в команде хороший микроклимат», — приводит слова Ротенберга официальный сайт клуба.

«Локомотив» одержал 3-ю победу подряд на старте сезона и с 6 очками лидирует в турнирной таблице Западной конференции. СКА (3 балла) опустился на 6-ю позицию.

В следующем матче питерцы сыграют против «Трактора», а ярославская команда встретится с «Куньлунем».

Источник: Сайт СКА
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК СКА
Роман Ротенберг
Читайте также
Французская теннисистка требует полицию прекратить травлю в интернете
Звезды КВН выразили соболезнования в связи со смертью Маслякова
Польские десантники ошибочно приземлились на село из-за погодных условий
«Зенит» намерен потратить еще 13 млн, Дзюба не хочет завершать карьеру. Трансферные слухи РПЛ за 9 сентября
Токсиколог назвал семь полезных для восстановления печени продуктов
Алаудинов рассказал о содержимом гаджетов солдат ВСУ
Популярное видео
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 3 3 0 6
2 Автомобилист 3 2 1 4
3 Нефтехимик 3 2 1 4
4 Сал. Юлаев 2 2 0 4
5 Трактор 3 1 2 3
6 Адмирал 3 1 2 3
7 Амур 3 1 2 2
8 Металлург Мг 3 1 2 2
9 Ак Барс 3 1 2 2
10 Барыс 3 0 3 1
11 Сибирь 2 0 2 0
12 Лада 2 0 2 0
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 3 3 0 6
2 Спартак 3 2 1 5
3 Северсталь 3 2 1 4
4 Витязь 3 2 1 4
5 Куньлунь РС 3 2 1 4
6 СКА 3 1 2 3
7 Торпедо 3 1 2 3
8 ЦСКА 2 1 1 2
9 Динамо Мн 2 1 1 2
10 Динамо М 2 1 1 2
11 Сочи 2 1 1 2
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
11.09
12.09
13.09
14.09
15.09
10.09 18:00
Лада – Динамо М
 - : -
10.09 19:30
ЦСКА – Сибирь
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости