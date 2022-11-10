Ротенберг о поражении от «Амура»: «Были не самые свежие, играем теми, кто есть»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (1:2 ОТ).

«Хабаровск с победой, полный дворец. Игра боевая, в третьем периоде добавили. Были не самые свежие, играем теми, кто есть. Много ребят не играют. В это же время мы не ищем оправданий. Даже на фоне усталости мы должны быть лучшими, не имеет значения выспались, поели, летели ли. Нам, чем хуже — тем лучше. Сейчас полетим в Новосибирск, где на игру выйдем как на последний бой, чтобы не давать шансов сопернику. Будем сильнее», — приводит слова Ротенберга официальный сайт КХЛ.

После этого матча СКА с 52 очками занимает первое место в Западной конференции, «Амур» с 24 очками — на десятой строчке «Востока».