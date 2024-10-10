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10 октября, 23:01

Ротенберг — о поражении от минского «Динамо»: «Понимали, что соперник будет играть на пределе»

Алексей Михайлов
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение петербургской команды в матче FONBET чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (2:4).

— Мы понимали, что это будет тяжелая игра для нас. Соперник был ничем не хуже, чем «Локомотив». Много очень сильных ребят. Понимали, что они будут играть на пределе всю игру. Мы предупреждали об этом наших ребят. Где-то не увидели той энергии, которую мы видели в Ярославле. Честно могу сказать, что очень много сил отдали в Ярославле. Была серьезная проверка. Очень много сыграли там в меньшинстве, что повлияло на сегодняшнюю игру. У нас не было той энергии, потому что мы втроем играли практически всю игру. И сегодня у нас тоже было очень много удалений. Нам нужно убрать удаления, и тогда у нас будет лучше ритм, и мы сможем навязать свою игру.

Будем работать над тем, чтобы улучшить игровую дисциплину. Сегодня не хватило эмоций, но в то же время мы понимаем, что мы обязаны дома находить эмоции что бы ни происходило, как бы тяжело не было, и играть все 60 минут.

За третий период не стыдно. Были шансы и сравнять игру, штанги хорошие, очень много хороших моментов создали. Как в русской пословице: «Петух клюнул — мужик перекрестился». Но лучше, чтобы петух клюнул наших игроков в следующей игре до игры, а не во время.

Команда Романа Ротенберга опустилась на пятую строчку в таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 17 очков. «Динамо» занимает седьмую позицию с 15 баллами.

В следующем матче СКА примет «Автомобилист» 12 октября, а минское «Динамо» 15-го числа сыграет дома с ЦСКА.

КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК СКА
Роман Ротенберг
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4 Торпедо 14 8 6 17
5 СКА 14 8 6 17
6 Северсталь 14 8 6 16
7 Динамо Мн 13 7 6 15
8 Витязь 14 7 7 14
9 Динамо М 14 6 8 13
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Восточная конференция И В П О
1 Трактор 13 9 4 20
2 Автомобилист 15 9 6 20
3 Сибирь 14 8 6 17
4 Нефтехимик 14 7 7 17
5 Ак Барс 12 8 4 16
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