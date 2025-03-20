Хоккей
20 марта, 20:41

Ротенберг о поражении СКА: «Надо убирать удаления и двигаться вперед»

Алексей Михайлов

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение петербургской команды от «Автомобилиста» (2:3 Б) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Хочу отметить наших ребят. Я считаю, что 58 минут мы играли по заданию, навязывали свой хоккей, навязывали борьбу сопернику, друг за друга боролись, очень много сил отдали, ловили шайбу на себя. Очень много оказывались в меньшинстве, это надломило нас, но не сломало.
«Автомобилист» — очень сильная, опытная команда, взрослые ребята. Нельзя столько играть с ними в меньшинстве. Надо убирать удаления и двигаться вперед.

В буллитной серии хочу отметить Галкина, но мы не первый раз с ним играем. Наверное, на сегодняшний день он — лучший вратарь на буллитах. Очень тяжело его обыграть. В это же время хочу отметить нашего Матвея Короткого, которому удалось ему забить. Хочу отметить, что он послушал то, что мы говорили всем. Но только Матвей послушал, а остальные игроки импровизировали» — передает слова Ротенберга корреспондент «СЭ».

КХЛ
ХК Автомобилист
ХК СКА
Роман Ротенберг
