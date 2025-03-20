Ротенберг о поражении СКА: «Надо убирать удаления и двигаться вперед»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение петербургской команды от «Автомобилиста» (2:3 Б) в матче FONBET чемпионата КХЛ.
«Хочу отметить наших ребят. Я считаю, что 58 минут мы играли по заданию, навязывали свой хоккей, навязывали борьбу сопернику, друг за друга боролись, очень много сил отдали, ловили шайбу на себя. Очень много оказывались в меньшинстве, это надломило нас, но не сломало.
«Автомобилист» — очень сильная, опытная команда, взрослые ребята. Нельзя столько играть с ними в меньшинстве. Надо убирать удаления и двигаться вперед.
В буллитной серии хочу отметить Галкина, но мы не первый раз с ним играем. Наверное, на сегодняшний день он — лучший вратарь на буллитах. Очень тяжело его обыграть. В это же время хочу отметить нашего Матвея Короткого, которому удалось ему забить. Хочу отметить, что он послушал то, что мы говорили всем. Но только Матвей послушал, а остальные игроки импровизировали» — передает слова Ротенберга корреспондент «СЭ».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|11
|7
|4
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|9
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|10
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|11
|2
|9
|5
