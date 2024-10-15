Ротенберг — о победе над «Нефтехимиком»: «Соперник вышел с сумасшедшей мотивацией»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (3:2 ОТ) в матче FONBET чемпионата КХЛ.
«Мы понимали, что будет сложная игра. «Нефтехимик» — организованная команда, ничем не хуже предыдущего нашего соперника, «Автомобилиста». Они вышли с сумасшедшей мотивацией. Ребята были очень мотивированы, играли на пределе своих возможностей. За счет этой мотивации они создали нам много проблем. Но я хочу отметить нашу команду. Командная дисциплина может победить любую мотивацию. И за счет этой командной дисциплины мы сегодня и победили», — сказал Ротенберг.
СКА с 21 очком занимает второе место в Западной конференции, «Нефтехимик» с 18 очками — на пятой строчке «Востока».
В следующем матче петербуржцы 17 октября примут ЦСКА, нижнекамцы в этот же день в Нижнем Новгороде встретятся с «Торпедо».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|16
|12
|4
|26
|2
|СКА
|16
|10
|6
|21
|3
|Спартак
|15
|9
|6
|20
|4
|ЦСКА
|16
|7
|9
|19
|5
|Северсталь
|16
|9
|7
|18
|6
|Торпедо
|15
|8
|7
|18
|7
|Динамо Мн
|14
|8
|6
|17
|8
|Динамо М
|16
|8
|8
|17
|9
|Витязь
|15
|8
|7
|16
|10
|Куньлунь РС
|15
|6
|9
|13
|11
|Сочи
|15
|5
|10
|11
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|15
|10
|5
|22
|2
|Автомобилист
|16
|9
|7
|20
|3
|Сибирь
|15
|9
|6
|19
|4
|Ак Барс
|14
|9
|5
|18
|5
|Нефтехимик
|16
|7
|9
|18
|6
|Металлург Мг
|17
|8
|9
|16
|7
|Адмирал
|14
|6
|8
|15
|8
|Сал. Юлаев
|12
|7
|5
|14
|9
|Лада
|16
|6
|10
|14
|10
|Авангард
|16
|6
|10
|13
|11
|Амур
|15
|5
|10
|12
|12
|Барыс
|15
|3
|12
|7
|15.10
|12:00
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Амур – Лада
|3 : 5
|15.10
|12:30
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Адмирал – Северсталь
|5 : 6 ОТ
|15.10
|19:10
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Динамо Мн – ЦСКА
|5 : 4 ОТ
|15.10
|19:30
|
СКА – Нефтехимик
|3 : 2 ОТ