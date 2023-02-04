Ротенберг — о победе над «Ак Барсом»: «Победить сильную команду — это важный момент для СКА»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над «Ак Барсом» (7:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Думаю, мы все можем гордиться ребятами, они — молодцы: проявили характер, мужество, тактически сыграли правильно. Мы преодолеваем все эти заборы, капканы, колючие проволоки, нам уже не мешают входить в зону. То, в чем нам нужно было добавить — это реализация моментов: брать на себя лидерство, обыгрывать один в один, проявлять свое мастерство, которого у нас достаточно. Сильный соперник — мастеровитая команда, сильнейший тренерский штаб. Зинэтула Хайдярович [Билялетдинов] - сильнейший тренер в лиге, мы с уважением к нему относимся. Это учитель, я тоже многие вещи с ним обсуждаю, мы всегда много общались. Победить сильную команду — это важный момент для нас. Такие игры идут кость в кость.
Не увидел ничего нового в системе «Ак Барса», они всегда так играют. Это система Зинэтулы Хайдяровича, даже еще динамовская — в свое время Владимир Юрзинов ее строил. Они играли против ЦСКА, у которого была лучшая атака в стране, и с ними играть в атаку было невозможно, поэтому играли от обороны. Мы увидели, что наша команда и наша система — это будущее хоккея. Понятно, что есть что улучшать, и мы с большим уважением относимся к любой системе: каждый клуб вправе выбирать то, как играть. В КХЛ многие тренеры — достойные ученики Зинэтулы Хайдяровича, и многие так играют. Для нас это важный момент — счет на табло, и мы можем сказать, что наша система приносит результат. И это может принести нам результат на международной арене», — цитирует пресс-служба лиги Ротенберга.
СКА занимает первое место в Западной конференции с 93 очками в 60 матчах. «Ак Барс» лидирует в Восточной конференции — 75 очков.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|60
|44
|16
|93
|2
|ЦСКА
|58
|37
|21
|80
|3
|Торпедо
|58
|38
|20
|80
|4
|Локомотив
|60
|35
|25
|78
|5
|Динамо М
|59
|34
|25
|77
|6
|Витязь
|58
|30
|28
|68
|7
|Северсталь
|59
|25
|34
|62
|8
|Динамо Мн
|59
|24
|35
|61
|9
|Спартак
|59
|25
|34
|58
|10
|Куньлунь
|59
|20
|39
|45
|11
|Сочи
|57
|7
|50
|23
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|59
|33
|26
|75
|2
|Сибирь
|59
|35
|24
|75
|3
|Автомобилист
|58
|32
|26
|73
|4
|Авангард
|58
|33
|25
|72
|5
|Металлург
|58
|30
|28
|70
|6
|Сал. Юлаев
|59
|30
|29
|69
|7
|Адмирал
|58
|29
|29
|66
|8
|Нефтехимик
|59
|28
|31
|61
|9
|Амур
|58
|27
|31
|61
|10
|Трактор
|59
|25
|34
|58
|11
|Барыс
|61
|25
|36
|57
|4.02
|10:00
|
Амур – Авангард
|- : -
|4.02
|17:00
|
Торпедо – Динамо Мн
|- : -