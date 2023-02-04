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Ротенберг — о победе над «Ак Барсом»: «Победить сильную команду — это важный момент для СКА»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над «Ак Барсом» (7:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Думаю, мы все можем гордиться ребятами, они — молодцы: проявили характер, мужество, тактически сыграли правильно. Мы преодолеваем все эти заборы, капканы, колючие проволоки, нам уже не мешают входить в зону. То, в чем нам нужно было добавить — это реализация моментов: брать на себя лидерство, обыгрывать один в один, проявлять свое мастерство, которого у нас достаточно. Сильный соперник — мастеровитая команда, сильнейший тренерский штаб. Зинэтула Хайдярович [Билялетдинов] - сильнейший тренер в лиге, мы с уважением к нему относимся. Это учитель, я тоже многие вещи с ним обсуждаю, мы всегда много общались. Победить сильную команду — это важный момент для нас. Такие игры идут кость в кость.

Не увидел ничего нового в системе «Ак Барса», они всегда так играют. Это система Зинэтулы Хайдяровича, даже еще динамовская — в свое время Владимир Юрзинов ее строил. Они играли против ЦСКА, у которого была лучшая атака в стране, и с ними играть в атаку было невозможно, поэтому играли от обороны. Мы увидели, что наша команда и наша система — это будущее хоккея. Понятно, что есть что улучшать, и мы с большим уважением относимся к любой системе: каждый клуб вправе выбирать то, как играть. В КХЛ многие тренеры — достойные ученики Зинэтулы Хайдяровича, и многие так играют. Для нас это важный момент — счет на табло, и мы можем сказать, что наша система приносит результат. И это может принести нам результат на международной арене», — цитирует пресс-служба лиги Ротенберга.

СКА занимает первое место в Западной конференции с 93 очками в 60 матчах. «Ак Барс» лидирует в Восточной конференции — 75 очков.

 
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Источник: https://www.khl.ru/news/2023/02/03/509371.html
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Роман Ротенберг
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