Ротенберг прокомментировал игру СКА во втором периоде против «Динамо»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал второй период матча FONBET Чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (3:5).

— У нас два удаления. Причем, такие удаления, которые не то, чтобы спасали ситуацию. Такие удаления не нужны нашей команде. Каждому нужно посмотреть на себя в зеркало и убрать эти удаления. Тогда бы мы спокойно завершили второй период, как мы и играли. Давайте вспомним прошлый матч, с «Локомотивом». Как мы его начали? Сразу удалились. Когда ты сразу удаляешься, тяжело доминировать. Вот там в интернете пишут: «мало бросили». А как мы будем в меньшинстве бросать, если соперник играет в большинстве? — передает слова Ротенберга корреспондент «СЭ».

Московская команда одержала победу над армейцами с Невы в третий раз в сезоне. «Динамо» набрало 61 очко и вышло на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 57 баллами идет на шестой позиции.