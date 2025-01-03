Ротенберг: «Юдин как будто и не уходил из СКА, а Карпухин играл у меня в сборной»
Главный тренер и вице-президент СКА Роман Ротенберг высказался о дебютах новичков клуба, защитников Дмитрия Юдина и Ильи Карпухина.
— Карпухину было проще войти. Он играл за сборную России, у нас плюс-минус одинаковая система. Он знал требования по всем моментам — по тактике, по подготовке к игре, тренировочному процессу...
Так же и Дима Юдин. Мы очень рады, что он вернулся. Как будто он и не уходил, хотя и прошло 10 лет... В 2015 году он играл [за СКА], выиграл Кубок Гагарина — и не от меня зависело, что он ушел. Я старался вернуть его, но получилось только через 10 лет. Это парень, который всегда играет душой, очень самоотверженно, искренне любит клуб СКА и болельщиков, и это видно по его игре.
Первая игра — непростая. Ребят — с почином. Я думаю, что с каждой игрой будет только лучше и лучше. Будет больше уверенности. Юдин давно не играл — не знаю, какие там были причины, но это не мои вопросы. Но он такой человек, который никогда не ищет оправданий. Вышел и сыграл свою лучшую игру. Внес вклад в победу, как и каждый игрок.
Юдин и Карпухин стали игроками армейцев в декабре ро итогам обменов с «Ак Барсом» и «Трактором» соответственно.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|42
|32
|10
|66
|2
|ЦСКА
|40
|25
|15
|57
|3
|Спартак
|39
|25
|14
|55
|4
|СКА
|40
|24
|16
|52
|5
|Динамо М
|41
|24
|17
|51
|6
|Северсталь
|41
|25
|16
|50
|7
|Динамо Мн
|40
|22
|18
|49
|8
|Торпедо
|39
|17
|22
|42
|9
|Куньлунь РС
|41
|17
|24
|38
|10
|Витязь
|40
|16
|24
|37
|11
|Сочи
|39
|12
|27
|27
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сал. Юлаев
|39
|27
|12
|56
|2
|Трактор
|42
|25
|17
|55
|3
|Ак Барс
|39
|25
|14
|52
|4
|Металлург Мг
|41
|24
|17
|50
|5
|Автомобилист
|39
|21
|18
|48
|6
|Адмирал
|41
|18
|23
|42
|7
|Авангард
|39
|18
|21
|39
|8
|Сибирь
|38
|17
|21
|37
|9
|Нефтехимик
|40
|13
|27
|37
|10
|Лада
|38
|15
|23
|35
|11
|Барыс
|43
|10
|33
|23
|12
|Амур
|41
|9
|32
|23
|3.01
|14:00
|
Трактор – Амур
|2 : 3 ОТ
|3.01
|17:00
|
СКА – ЦСКА
|6 : 3
|3.01
|17:00
|
Ак Барс – Лада
|3 : 1
|3.01
|17:00
|
Северсталь – Динамо М
|2 : 7
|3.01
|17:00
|
Куньлунь РС – Витязь
|3 : 2 ОТ