Ротенберг предположил, где может пройти товарищеский матч между сборными России и США

Главный тренер СКА и сборной «Россия-25» Роман Ротенберг в интервью «СЭ» предположил, где может пройти товарищеский матч между сборными России и США.

«Мы уже это все обсуждали, проговаривали с коллегами из ОАЭ. Вы знаете, что в Абу-Даби есть арена «Etihad», где проводятся бои UFC. Есть разные варианты по проведению. Но нужны детали между федерациями, чтобы Федерация хоккея США приняла такое решение. Возможно, дополнительно потребуется получить разрешение от ИИХФ. Коллегам из федераций необходимо пообщаться, обсудить все вопросы, чтобы это не было голословно. Ситуацию необходимо приземлять», — сказал Ротенберг «СЭ».

4 февраля ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборной России от международных турниров. Сборная России не включена в список участников чемпионата мира-2026, но Федерация хоккея России (ФХР) может обжаловать это решение после ЧМ-2025.