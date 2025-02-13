Ротенберг: «Хочу поздравить СКА, забили уже 203 шайбы»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал выездную победу над «Барысом» (5:2) в FONBET Чемпионате КХЛ.

«Хочу поздравить команду, забили уже 203 шайбы. Это работа всей команды. Каждый гол дается с огромным трудом. Особенно против того оборонительного хоккея, в который играют многие команды в КХЛ. Нам приходится вскрывать это постоянно. Хочу отметить, что в нашей команде на ведущих ролях лимитчики — Иван Демидов, Матвей Короткий и самый мощный 19-летний игрок в мире Егор Заврагин», — сказал Ротенберг на пресс-конференции.

Команда из Санкт-Петербурга в этом матче преодолела отметку в 200 шайб за сезон. СКА набрал 69 очков и занимает 5-е место в таблице Западной конференции.