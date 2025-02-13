Ротенберг: «Хочу поздравить СКА, забили уже 203 шайбы»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал выездную победу над «Барысом» (5:2) в FONBET Чемпионате КХЛ.
«Хочу поздравить команду, забили уже 203 шайбы. Это работа всей команды. Каждый гол дается с огромным трудом. Особенно против того оборонительного хоккея, в который играют многие команды в КХЛ. Нам приходится вскрывать это постоянно. Хочу отметить, что в нашей команде на ведущих ролях лимитчики — Иван Демидов, Матвей Короткий и самый мощный 19-летний игрок в мире Егор Заврагин», — сказал Ротенберг на пресс-конференции.
Команда из Санкт-Петербурга в этом матче преодолела отметку в 200 шайб за сезон. СКА набрал 69 очков и занимает 5-е место в таблице Западной конференции.
Положение команд
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|63
|46
|17
|99
|2
|Авангард
|64
|43
|21
|91
|3
|Ак Барс
|64
|40
|24
|88
|4
|Автомобилист
|63
|38
|25
|80
|5
|Салават Юлаев
|63
|33
|30
|70
|6
|Трактор
|64
|29
|35
|67
|7
|Нефтехимик
|65
|32
|33
|67
|8
|Сибирь
|64
|27
|37
|62
|9
|Амур
|64
|25
|39
|57
|10
|Барыс
|64
|20
|44
|51
|11
|Адмирал
|63
|17
|46
|46
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|64
|44
|20
|93
|2
|Динамо Мн
|64
|37
|27
|83
|3
|Северсталь
|64
|38
|26
|82
|4
|ЦСКА
|64
|35
|29
|78
|5
|Торпедо НН
|64
|36
|28
|78
|6
|СКА
|63
|34
|29
|75
|7
|Динамо М
|63
|35
|28
|75
|8
|Спартак
|64
|34
|30
|74
|9
|Шанхай Дрэгонс
|63
|21
|42
|54
|10
|Лада
|65
|19
|46
|45
|11
|Сочи
|63
|18
|45
|44
