13 февраля 2025, 21:15

Ротенберг: «Хочу поздравить СКА, забили уже 203 шайбы»

Руслан Минаев

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал выездную победу над «Барысом» (5:2) в FONBET Чемпионате КХЛ.

«Хочу поздравить команду, забили уже 203 шайбы. Это работа всей команды. Каждый гол дается с огромным трудом. Особенно против того оборонительного хоккея, в который играют многие команды в КХЛ. Нам приходится вскрывать это постоянно. Хочу отметить, что в нашей команде на ведущих ролях лимитчики — Иван Демидов, Матвей Короткий и самый мощный 19-летний игрок в мире Егор Заврагин», — сказал Ротенберг на пресс-конференции.

Команда из Санкт-Петербурга в этом матче преодолела отметку в 200 шайб за сезон. СКА набрал 69 очков и занимает 5-е место в таблице Западной конференции.

КХЛ
ХК Барыс
ХК СКА
Роман Ротенберг
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Сергей Платонов-2

    Язык с мозгами не дружит...Увы((((((((((((

    14.02.2025

  • Владислав

    Опять, бессвязный, словесный понос

    13.02.2025

  • Алексей А.

    Ромборисыч хватит уже..

    13.02.2025

  • Славомудр Приморский

    203 - это какое-то особое число в каббале?

    13.02.2025

  • Apei

    рома, ты балбес, поздравляю

    13.02.2025

    • «Барыс» — СКА: видеообзор матча КХЛ

    Борна Рендулич: «Собираюсь играть до 40 лет»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 63 46 17 99
    2 Авангард 64 43 21 91
    3 Ак Барс 64 40 24 88
    4 Автомобилист 63 38 25 80
    5 Салават Юлаев 63 33 30 70
    6 Трактор 64 29 35 67
    7 Нефтехимик 65 32 33 67
    8 Сибирь 64 27 37 62
    9 Амур 64 25 39 57
    10 Барыс 64 20 44 51
    11 Адмирал 63 17 46 46
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 64 44 20 93
    2 Динамо Мн 64 37 27 83
    3 Северсталь 64 38 26 82
    4 ЦСКА 64 35 29 78
    5 Торпедо НН 64 36 28 78
    6 СКА 63 34 29 75
    7 Динамо М 63 35 28 75
    8 Спартак 64 34 30 74
    9 Шанхай Дрэгонс 63 21 42 54
    10 Лада 65 19 46 45
    11 Сочи 63 18 45 44
    Результаты / календарь
    28.02
    1.03
    2.03
    3.03
    4.03
    5.03
    6.03
    7.03
    8.03
    9.03
    10.03
    11.03
    12.03
    13.03
    14.03
    15.03
    10.03 12:15 Амур – Барыс 0 : 3
    10.03 19:00 Нефтехимик – Трактор 2 : 1 ОТ
    10.03 19:30 ЦСКА – Сочи 2 : 1
    10.03 19:30 Ак Барс – Спартак 4 : 1
    Все результаты / календарь

