Ротенберг поздравил Шипачева с 1000-м матчем в КХЛ
Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил форварда минского «Динамо» Вадима Шипачева с 1000-м матчей в КХЛ.
«Мы ждали, что сможем поздравить Вадима с тысячной игрой в Ледовом — это было бы красиво и символично, но судьба распорядилась иначе. Юбилейный матч Шипачева выпал на матч в Минске. Вадим оставил серьезный след в истории СКА. У нас он стал настоящей звездой, лидером всей лиги. Вместе мы выиграли два Кубка Гагарина, из СКА Шипачев попал в золотую олимпийскую команду.
Все знают, что Вадим чрезвычайно умный игрок, настоящий дирижер атак. Его талант привлекает болельщиков на трибуны, а детей — в хоккейные школы. Это очень важно для будущего нашего хоккея. От всей души желаю Вадиму Шипачеву успехов на льду — ждем, когда он превзойдет рекорд Сергея Мозякина. Уверен, это случится совсем скоро!" - написал Ротенберг в своем телеграм-канале.
37-летний россиянин стал вторым игроком, который преодолел эту отметку. В прошлом сезоне это сделал защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков, у которого 1001 матч и который завершил карьеру этим летом.
До этой игры Шипачев набрал 924 (290+634) очка в КХЛ. В текущем сезоне на его счету 4 (1+3) очка в 12 матчах.
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|8
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|8
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|9
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|9
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|Восточная конференция
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|В
|П
|О
|1
|Трактор
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|10
|5
|22
|2
|Автомобилист
|16
|9
|7
|20
|3
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|6
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|5
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|15
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|6
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|8
|9
|16
|7
|Адмирал
|14
|6
|8
|15
|8
|Сал. Юлаев
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|7
|5
|14
|9
|Лада
|16
|6
|10
|14
|10
|Авангард
|16
|6
|10
|13
|11
|Амур
|15
|5
|10
|12
|12
|Барыс
|15
|3
|12
|7
|15.10
|12:00
|
Амур – Лада
|3 : 5
|15.10
|12:30
|
Адмирал – Северсталь
|5 : 6 ОТ
|15.10
|19:10
|
Динамо Мн – ЦСКА
|- : -
|15.10
|19:30
|
СКА – Нефтехимик
|- : -