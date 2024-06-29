Ротенберг: «У Демидова есть потенциал стать большим хоккеистом, но нужно много работать»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил форварда петербуржцев Ивана Демидова с пятым выбором на драфте НХЛ.

— Это большое достижение — мы планомерно работаем над тем, чтобы наших игроков знали и ценили по всему миру, чтобы наши ребята вырастали и становились звездами мирового хоккея, приносили победы в том числе и сборной России. Чтобы нашу Академию СКА знали и ценили на любом уровне.

Иван, хочу сказать тебе: у тебя есть потенциал для того, чтобы стать большим хоккеистом, но для этого нужно много и усердно работать, выкладываться на каждой тренировке, в каждом матче. Самое главное — делать правильный выбор в жизни и в хоккее, стараться слушать правильных людей. Мы всегда на твоей стороне, всегда поможем и поддержим — ты это знаешь, мы с тобой много разговаривали и обсуждали твое будущее. Сейчас перед тобой открыты все двери, и хочу пожелать тебе спокойно и уверенно работать дальше, чтобы сохранить и приумножить все то, чего ты уже добился. Только вперед! — написал Ротенберг в Telegram-канале.

Нападающий СКА Иван Демидов стал первым российским хоккеистом, выбранным на драфте НХЛ 2024 года. «Монреаль» забрал 18-летнего россиянина под обшим 5-м номером.