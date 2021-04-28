Ротенберг поздравил «Авангард» с победой в Кубке Гагарина
21:31
Глава штаба сборной России, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поздравил «Авангард» с победой над ЦСКА в шестом матче финала Кубка Гагарина. Омский клуб одолел соперника со счетом 1:0 — автором победной шайбы стал нападающий Сергей Толчинский.
Команда Боба Хартли выиграла четвертый матч в серии и одержала победу в Кубке Гагарина (счет в серии — 4-2). Для «Ястребов» это первый подобный успех в истории клуба.
«От федерации России поздравляем «Авангард» с победой! Очень долгий сезон. Ещё раз поздравляем!», — сказал Ротенберг «СЭ».
(Владислав Флегонтов)
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