Ротенберг поздравил «Авангард» с победой в Кубке Гагарина

Глава штаба сборной России, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поздравил «Авангард» с победой над ЦСКА в шестом матче финала Кубка Гагарина. Омский клуб одолел соперника со счетом 1:0 — автором победной шайбы стал нападающий Сергей Толчинский.

Команда Боба Хартли выиграла четвертый матч в серии и одержала победу в Кубке Гагарина (счет в серии — 4-2). Для «Ястребов» это первый подобный успех в истории клуба.

«От федерации России поздравляем «Авангард» с победой! Очень долгий сезон. Ещё раз поздравляем!», — сказал Ротенберг «СЭ».

(Владислав Флегонтов)