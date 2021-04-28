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Ротенберг поздравил «Авангард» с победой в Кубке Гагарина

21:31
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Глава штаба сборной России, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поздравил «Авангард» с победой над ЦСКА в шестом матче финала Кубка Гагарина. Омский клуб одолел соперника со счетом 1:0 — автором победной шайбы стал нападающий Сергей Толчинский.

Команда Боба Хартли выиграла четвертый матч в серии и одержала победу в Кубке Гагарина (счет в серии — 4-2). Для «Ястребов» это первый подобный успех в истории клуба.

«От федерации России поздравляем «Авангард» с победой! Очень долгий сезон. Ещё раз поздравляем!», — сказал Ротенберг «СЭ».

(Владислав Флегонтов)

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры