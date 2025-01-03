Ротенберг — о победе над ЦСКА: «Новый год провели дисциплинированно, это прежде всего»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу петербургской команды над ЦСКА в матче FONBET чемпионата КХЛ (6:3).

— Выполнили установку, боевая игра. ЦСКА — отличный соперник. Понимали важность этого матча, серьезно готовились, дисциплинированно провели Новый год — дисциплина всегда на первом месте. Благодарен каждому игроку. Это была особенная игра — [моя] 150-я победа [в КХЛ]. Все молодцы, идем вперед. Все только начинается.

У нас были обмены, и мы доказали, что это были правильные обмены. Мы создали баланс между атакой и обороной. Да, сегодня допустили две ошибки — это улучшим. Продолжаем больше всех забивать. Еще меньше будем пропускать. Будем еще сильнее и увереннее обыгрывать любого соперника.

И хочу, конечно, еще раз поздравить своего отца с днем рождения. В такой день важно было победить. Я посвящаю эту победу своему отцу Борису Романовичу, который всегда вел меня вперед, всегда помогает и воспитывал меня, как и всех своих учеников — жестко, но справедливо, — передает слова Ротенберга корреспондент «СЭ».