Ротенберг поспорил с журналистом о происхождении шлема из раздевалки СКА: «Отсылка к фильму «Хищник»? Это ваши фантазии»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопросы о шлеме, который теперь вручают лучшему игроку матча в команде.

Ранее Ротенберг в раздевалке вручил нападающему СКА Евгению Кузнецову шлем, напоминающий Хищника из одноименного научно-фантастического боевика.

— Какая философия у видео с раздевалки в шлеме?

— Это мотоциклист, гонщик! А вы мотоциклист?

— Нет, только на мопеде катался.

— На каком? На детском? А у нас мотоцикл! «Дукати» красный. А у вас?

Отсылка к фильму «Хищник»? Это на ваше усмотрение, ваши фантазии. Это просто шлем мотоциклиста. Скорость, мотоцикл, командная скорость! Какая максимальная скорость у «Дукати»? Вот нам нужна командная скорость, мы ее включаем на нашем мотоцикле и надеваем шлем. Обязательно надеваем, без него ездить нельзя!

— У меня был «Карпаты» красный.

— Ява?

— Нет, «Карпаты» красный.

— Очень интересная история, спасибо, — сказал Ротенберг на пресс-конференции.

СКА одержал первую победу в плей-офф и сократил отставание в серии — 1-2. Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге в среду, 2 апреля.