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Ротенберг поспорил с журналистом о происхождении шлема из раздевалки СКА: «Отсылка к фильму «Хищник»? Это ваши фантазии»

Артем Бухаев
Корреспондент

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопросы о шлеме, который теперь вручают лучшему игроку матча в команде.

Ранее Ротенберг в раздевалке вручил нападающему СКА Евгению Кузнецову шлем, напоминающий Хищника из одноименного научно-фантастического боевика.

— Какая философия у видео с раздевалки в шлеме?

— Это мотоциклист, гонщик! А вы мотоциклист?

— Нет, только на мопеде катался.

— На каком? На детском? А у нас мотоцикл! «Дукати» красный. А у вас?

Отсылка к фильму «Хищник»? Это на ваше усмотрение, ваши фантазии. Это просто шлем мотоциклиста. Скорость, мотоцикл, командная скорость! Какая максимальная скорость у «Дукати»? Вот нам нужна командная скорость, мы ее включаем на нашем мотоцикле и надеваем шлем. Обязательно надеваем, без него ездить нельзя!

— У меня был «Карпаты» красный.

— Ява?

— Нет, «Карпаты» красный.

— Очень интересная история, спасибо, — сказал Ротенберг на пресс-конференции.

СКА одержал первую победу в плей-офф и сократил отставание в серии — 1-2. Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге в среду, 2 апреля.

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Роман Ротенберг
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5 Авангард 21 11 10 24
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Западная конференция И В П О
1 ЦСКА 23 17 6 35
2 Локомотив 22 16 6 32
3 Шанхай Дрэгонс 22 14 8 30
4 Торпедо НН 21 13 8 29
5 Спартак 23 12 11 28
6 Северсталь 24 13 11 28
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8 Динамо Мн 22 8 14 22
9 СКА 21 10 11 21
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