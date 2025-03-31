Ротенберг поспорил с журналистом о происхождении шлема из раздевалки СКА: «Отсылка к фильму «Хищник»? Это ваши фантазии»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопросы о шлеме, который теперь вручают лучшему игроку матча в команде.
Ранее Ротенберг в раздевалке вручил нападающему СКА Евгению Кузнецову шлем, напоминающий Хищника из одноименного научно-фантастического боевика.
— Какая философия у видео с раздевалки в шлеме?
— Это мотоциклист, гонщик! А вы мотоциклист?
— Нет, только на мопеде катался.
— На каком? На детском? А у нас мотоцикл! «Дукати» красный. А у вас?
Отсылка к фильму «Хищник»? Это на ваше усмотрение, ваши фантазии. Это просто шлем мотоциклиста. Скорость, мотоцикл, командная скорость! Какая максимальная скорость у «Дукати»? Вот нам нужна командная скорость, мы ее включаем на нашем мотоцикле и надеваем шлем. Обязательно надеваем, без него ездить нельзя!
— У меня был «Карпаты» красный.
— Ява?
— Нет, «Карпаты» красный.
— Очень интересная история, спасибо, — сказал Ротенберг на пресс-конференции.
СКА одержал первую победу в плей-офф и сократил отставание в серии — 1-2. Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге в среду, 2 апреля.
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