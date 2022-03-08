Ротенберг: «Сейчас немного отдохнем и будем разбирать «Спартак»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, как команда будет готовиться к серии со «Спартаком» во втором раунде плей-офф КХЛ.

— Следующий ваш соперник — «Спартак». Будет ли у москвичей преимущество из-за того, что они без борьбы прошли в следующий раунд?

— Игра покажет. Мы отталкиваемся от фактической ситуации. Не думали о следующем сопернике, сегодня все мысли были об этой игре. Сейчас немного отдохнем и будем разбирать «Спартак». Хотел бы поздравить всех девушек, женщин, бабушек с Международным женским днем. Надеюсь, что это победа будет хорошим подарком для наших болельщиц и всех, кто нас поддерживает, — цитирует тренера сайт КХЛ.

Питерская команда под руководством Романа Ротенберга в четырех матчах переиграла минское «Динамо» в первом раунде плей-офф.

Красно-белые, в свою очередь, автоматически прошли во второй раунд, поскольку их соперник — «Йокерит» — отказался от участия в Кубке Гагарина, и финской команде засчитали четыре поражения.