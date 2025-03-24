Ротенберг поделил с Разиным третье место в рейтинге самых дорогих тренеров КХЛ

«СЭ» впервые опубликовал рейтинг зарплат всех тренеров КХЛ — по данным сезона-2024/25.

По нашей информации, больше всех получает Илья Воробьев из ЦСКА — 90 миллионов рублей. На втором месте — главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин (85), третью позицию поделили Андрей Разин из «Металлурга» и Роман Ротенберг из СКА (70).

Вслед за ними идут два канадских специалиста — Ги Буше из «Авангарда» (65 — отметим, что он работает не полный сезон) и Бенуа Гру из «Трактора» (60).

