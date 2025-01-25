Ротенберг принес будильник на пресс-конференцию и подарил его журналисту
Главный тренер СКА Роман Ротенберг принес будильник на пресс-конференцию после матча FONBET Чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (3:2).
Тренер завел его, будильник зазвонил прямо посреди вопроса одного из журналистов.
«Это всем вам будильник. Один за всех и все за одного. Поздравляю конкретного журналиста и призываю болеть за СКА», — сказал Ротенберг.
Журналист, задававший вопрос, отказался от подарка, заявив, что не может взять его, так как в пять часов утра спит, «причем со своей женой». В итоге будильник получил журналист «СЭ» Алексей Михайлов.
6 января главный тренер СКА сравнил журналистов с фашистами: «Обычно вы в пять утра выпускаете исподтишка. Как фашисты атаковали, они же ночью атакуют». Позднее Ротенберг извинился за свои слова и пообещал подарить журналистам будильники, чтобы они писали тексты по утрам, а не ночью.
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