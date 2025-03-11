Ротенберг ответил на вопрос о возможном приглашении Овечкина в СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос о том, будет ли его клуб приглашать нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, когда контракт форварда с американским клубом закончится.

«Желаем Саше Овечкину сначала, чтобы он забил как можно больше шайб, шаг за шагом. А дальше он сам решит, как он видит свое будущее. Думаю, что лучше не загадывать», — сказал Ротенберг на пресс-конференции после матча с минским «Динамо».

39-летний Овечкин — воспитанник «Динамо». В интервью «СЭ» хоккеист заявил, что планирует вернуться в московский клуб после завершения контракта с «Вашингтоном», который действует до конца сезона-2025/26.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Россиянин забил 886 голов в лиге и отстает на 8 шайб от Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд.