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11 марта 2025, 23:31

Ротенберг ответил на вопрос о возможном приглашении Овечкина в СКА

Алексей Михайлов
Александр Овечкин.
Фото Geoff Burke-Imagn Images, USA Today Sports

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос о том, будет ли его клуб приглашать нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, когда контракт форварда с американским клубом закончится.

«Желаем Саше Овечкину сначала, чтобы он забил как можно больше шайб, шаг за шагом. А дальше он сам решит, как он видит свое будущее. Думаю, что лучше не загадывать», — сказал Ротенберг на пресс-конференции после матча с минским «Динамо».

39-летний Овечкин — воспитанник «Динамо». В интервью «СЭ» хоккеист заявил, что планирует вернуться в московский клуб после завершения контракта с «Вашингтоном», который действует до конца сезона-2025/26.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Россиянин забил 886 голов в лиге и отстает на 8 шайб от Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд.

Александр Овечкин.«Думаю, не продлю контракт с «Вашингтоном» и через год вернусь в «Динамо». Эксклюзив с Овечкиным — о погоне за Гретцки и будущем

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2 Авангард 68 47 21 99
3 Ак Барс 68 43 25 94
4 Автомобилист 68 40 28 84
5 Салават Юлаев 68 36 32 78
6 Трактор 68 33 35 75
7 Нефтехимик 68 34 34 71
8 Сибирь 68 30 38 69
9 Амур 68 26 42 60
10 Барыс 68 21 47 54
11 Адмирал 68 20 48 52
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2 Динамо Мн 68 39 29 88
3 Северсталь 68 40 28 86
4 ЦСКА 68 38 30 84
5 СКА 68 37 31 81
6 Торпедо НН 68 37 31 81
7 Динамо М 68 38 30 81
8 Спартак 68 35 33 79
9 Шанхай Дрэгонс 68 21 47 54
10 Лада 68 20 48 47
11 Сочи 68 18 50 44
Финал Счет в серии
Локомотив - Ак Барс
Локомотив - Ак Барс
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2. Локомотив - Ак Барс
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5. Локомотив - Ак Барс
4 - 1
6. Ак Барс - Локомотив
2 - 3
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1/2 финала
Металлург Мг - Ак Барс
Металлург Мг - Ак Барс
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5. Локомотив - Авангард
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2 - 3
7. Локомотив - Авангард
4 - 3
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1/4 финала
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Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
1. Динамо Мн - Ак Барс
1 - 2
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4 - 5
3. Ак Барс - Динамо Мн
4 - 0
4. Ак Барс - Динамо Мн
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Металлург Мг - Торпедо
Металлург Мг - Торпедо
4 - 1
1. Металлург Мг - Торпедо
4 - 3
2. Металлург Мг - Торпедо
4 - 1
3. Торпедо - Металлург Мг
2 - 4
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4 - 1
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
1. Локомотив - Сал. Юлаев
1 - 0
2. Локомотив - Сал. Юлаев
2 - 0
3. Сал. Юлаев - Локомотив
2 - 3
4. Сал. Юлаев - Локомотив
0 - 4
4 - 0
Авангард - ЦСКА
Авангард - ЦСКА
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1. Авангард - ЦСКА
3 - 0
2. Авангард - ЦСКА
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1/8 финала
Металлург Мг - Сибирь
Металлург Мг - Сибирь
4 - 1
1. Металлург Мг - Сибирь
4 - 1
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1 - 0
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Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
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Локомотив - Спартак
Локомотив - Спартак
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Авангард - Нефтехимик
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Северсталь - Торпедо
Северсталь - Торпедо
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ЦСКА - СКА
ЦСКА - СКА
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Ак Барс - Трактор
Ак Барс - Трактор
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Автомобилист - Сал. Юлаев
Автомобилист - Сал. Юлаев
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