Ротенберг о 2:1 в матче с ЦСКА: «Не буду комментировал судейство, будем побеждать в меньшинстве»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над ЦСКА (2:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Давно дома не играли. Ребята молодцы сегодня, от души благодарю всю команду. Особенно за игру в меньшинстве. Мы сегодня практически всю игру провели в меньшинстве. Не буду комментировать судейство. Ну, будем побеждать в меньшинстве. Ребята поймали все на себя, играли самоотверженно. Но можем играть еще лучше. Будем добавлять. Стараемся внедрять свои тактические фишки, о которых мы не будем никому рассказывать на этом этапе сезона», — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.
Это вторая победа питерских армейцев над московскими в этом сезоне — в октябре СКА обыграл ЦСКА со счетом 3:2.
СКА набрал 38 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. Команда одержала 6-ю победу подряд. ЦСКА с 36 очками располагается на 5-м месте «Запада».
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