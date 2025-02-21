Ротенберг — о возможном товарищеском матче сборной России с США: «Думаю, ФХР свяжется с коллегами из Америки»

Главный тренер СКА и сборной «Россия-25» Роман Ротенберг в интервью «СЭ» оценил вероятность проведения товарищеского матча против сборной США.

«Мы говорили, что мы всегда готовы играть. Готовы играть и на нейтральной территории, если это возможно. В любом случае это надо обсуждать с Федерацией хоккея России и Федерацией хоккея США. Думаю, сторона ФХР свяжется с коллегами из США — дальше будем понимать, насколько это возможно. Федерация хоккея США входит в ИИХФ, нужно уточнить все юридические детали. Но в целом важно поддержать и сделать так, чтобы наша сборная играла», — сказал Ротенберг «СЭ».

4 февраля ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборной России от международных турниров. Сборная России не включена в список участников чемпионата мира-2026, но Федерация хоккея России (ФХР) может обжаловать это решение после ЧМ-2025.