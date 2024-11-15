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Сегодня, 11:48

Ротенберг объяснил отсутствие Толчинского в составе СКА на матч с «Ак Барсом»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал отсутствие нападающего Сергея Толчинского в составе на матч FONBET чемпионата КХЛ против «Ак Барса.

— У нас идет конкуренция, у нас соревновательный дух. Сегодня — так, а завтра посмотрим, — сказал Ротенберг.

— Почему не играет Бардаков?

— В матче в Новосибирске он столкнулся с нашим игроком, получил травму. И он, и Никита Зайцев отправились в Санкт-Петербург для восстановления.

СКА на выезде сыграет с «Ак Барсом» в пятницу, 15 ноября. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Сергей Толчинский
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК СКА
Роман Ротенберг
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