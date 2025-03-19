Ротенберг объяснил отсутствие Демидова на тренировке перед матчем с «Автомобилистом»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал отсутствие нападающего Ивана Демидова на тренировке СКА в преддверии матча FONBET чемпионата КХЛ с «Автомобилистом».
— Мы поговорили с Иваном, ему надо сейчас потренироваться. То есть это вопрос игровой формы, он будет тренироваться. Ну, это не так просто. Опять-таки, смотрим на соперника. Если посмотрим на состав «Трактор», взрослая команда, опытные ребята, большие. И нашим молодым игрокам было не так просто в Челябинске. У нас очень много молодых игроков в составе. Завтра «Автомобилист», тоже достойная команда, опытные ребята. Нужна физическая мощь, исходя из того, что мы с Иваном поговорили, ему нужно потренироваться — передает слова Ротенберга корреспондент «СЭ».
В текущем сезоне 19-летний нападающий провел 64 матча за СКА, в которых набрал 49 (19+30) очков.
Игра «Автомобилист» — СКА состоится в четверг, 20 марта, в Екатеринбурге. Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|10
|7
|3
|15
|3
|Динамо Мн
|9
|6
|3
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|6
|СКА
|9
|5
|4
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|9
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|10
|Северсталь
|9
|4
|5
|8
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
|1.10
|16:30
|
Авангард – Адмирал
|6 : 1
|1.10
|17:00
|
Салават Юлаев – Сибирь
|5 : 2
|1.10
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|3 : 1
|1.10
|17:00
|
Барыс – Локомотив
|1 : 5
|1.10
|19:30
|
СКА – Торпедо НН
|- : -
|1.10
|19:30
|
Динамо Мн – Северсталь
|- : -