Ротенберг объяснил отсутствие Демидова на тренировке перед матчем с «Автомобилистом»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал отсутствие нападающего Ивана Демидова на тренировке СКА в преддверии матча FONBET чемпионата КХЛ с «Автомобилистом».

— Мы поговорили с Иваном, ему надо сейчас потренироваться. То есть это вопрос игровой формы, он будет тренироваться. Ну, это не так просто. Опять-таки, смотрим на соперника. Если посмотрим на состав «Трактор», взрослая команда, опытные ребята, большие. И нашим молодым игрокам было не так просто в Челябинске. У нас очень много молодых игроков в составе. Завтра «Автомобилист», тоже достойная команда, опытные ребята. Нужна физическая мощь, исходя из того, что мы с Иваном поговорили, ему нужно потренироваться — передает слова Ротенберга корреспондент «СЭ».

В текущем сезоне 19-летний нападающий провел 64 матча за СКА, в которых набрал 49 (19+30) очков.

Игра «Автомобилист» — СКА состоится в четверг, 20 марта, в Екатеринбурге. Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.