Ротенберг о молодых игроках СКА: «У нас есть не только Мичков, есть много бриллиантов»

Генеральный директор СКА и вице-президент ФХР Роман Ротенберг после победы армейцев над «Сочи» (4:1) в предсезонном матче отметил, что в составе петербургского клуба много молодых талантливых хоккеистов.

«У нас есть не только Матвей, среди других наших игроков 2003 года рождения есть много бриллиантов, быть может еще неограненных, поэтому нам нужно «огранить» их, вывести на совершенно другой уровень. Мы получаем и результат, и развитие игроков, поэтому, конечно, всех хоккеистов из этого состава можно ожидать увидеть в матчах КХЛ — это абсолютно точно. Но опять-таки, здесь есть конкуренция, решение принимается только на основе спортивного принципа, поэтому очень важно, чтобы эти ребята продолжили развиваться, для них все только начинается», — цитирует ТАСС Ротенберга.

Свою первую шайбу за взрослую команду СКА забросил 16-летний нападающий Матвей Мичков. Также за клуб сыграли 17-летний защитник Арсений Коромыслов и в 18-летний игрок обороны Кирилл Кирсанов.