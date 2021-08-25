Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Ротенберг о молодых игроках СКА: «У нас есть не только Мичков, есть много бриллиантов»

09:17
Теги:

Генеральный директор СКА и вице-президент ФХР Роман Ротенберг после победы армейцев над «Сочи» (4:1) в предсезонном матче отметил, что в составе петербургского клуба много молодых талантливых хоккеистов.

«У нас есть не только Матвей, среди других наших игроков 2003 года рождения есть много бриллиантов, быть может еще неограненных, поэтому нам нужно «огранить» их, вывести на совершенно другой уровень. Мы получаем и результат, и развитие игроков, поэтому, конечно, всех хоккеистов из этого состава можно ожидать увидеть в матчах КХЛ — это абсолютно точно. Но опять-таки, здесь есть конкуренция, решение принимается только на основе спортивного принципа, поэтому очень важно, чтобы эти ребята продолжили развиваться, для них все только начинается», — цитирует ТАСС Ротенберга.

Свою первую шайбу за взрослую команду СКА забросил 16-летний нападающий Матвей Мичков. Также за клуб сыграли 17-летний защитник Арсений Коромыслов и в 18-летний игрок обороны Кирилл Кирсанов.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12212565

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Ревенко все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Алана Мамаева о Павле: «Дзюба на его фоне просто померкнет»
«В топ-клубах будут одни иностранцы, сборная России станет играть еще хуже. Лимит снова введут. Но ничего не изменится — дело не в нем». Колонка Юрия Семина
Мамаев: «На поминках отца приходит сообщение от Аланы: «Мне пришли крема на 70 тысяч, оплати»
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд