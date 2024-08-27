Ротенберг раскритиковал Козырева за отсутствие на пресс-конференции: «Это не красит наш хоккей»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг негативно отреагировал на отсутствие своего коллеги Андрея Козырева, возглавляющего «Северсталь» (5:3), на пресс-конференции на предсезонном турнире имени Николая Пучкова не красит хоккей.
— Почему я не пришел на пресс?конференцию после предыдущего матча с «Ак Барсом»? Бывает, руководство вызывает на ковер, тогда другие приоритеты.
Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев вообще не ходит на пресс?конференции. Вы лучше ему эти вопросы задавайте, почему он так неуважительно относится к журналистам. Я с удовольствием к вам прихожу, если у меня есть возможность.
Андрей Козырев сам принимает такие решения. Это не красит наш хоккей. Надо ходить на пресс-конференции и общаться с журналистами, каким бы великим ни был тренер. Хотя что он выиграл? Давайте зададим вопрос. Наверное, обыграл один раз СКА на «СКА Арене», — сказал Ротенберг.
В среду, 29 августа, СКА проведет матч против олимпийской сборной России. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.
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