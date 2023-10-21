Главный тренер СКА Ротенберг: «В третьем периоде все шло по нашему плану, но потом нас подвела дисциплина»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг считает, что команду в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» подвела дисциплина (0:2)
«Понимали, что в Нижнекамске будет тяжело. Много моментов создали. Начали хорошо, но подвела реализация. Конечно, здорово сыграл Филипп Долганов, вратарь «Нефтехимика». Это для нас урок. Будем готовиться дальше. Почему изменили звенья в третьем периоде и посадили Кадейкина на лавку? Искали разные варианты, чтобы взвинтить темп. Все шло по нашему плану, но потом нас подвела дисциплина. Недопустимо удаляться в такой момент в третьем периоде», — приводит пресс-служба КХЛ слова Ротенберга.
СКА идет седьмым в турнирной таблице «Запада», набрав 20 очков за 19 игр. 23 октября клуб из Санкт-Петербурга на выезде встретится с «Локомотивом».
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