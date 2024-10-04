Ротенберг назвал позитивным прогноз восстановления Кузнецова от травмы
Главный тренер и генеральный менеджер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос о состоянии здоровья нападающего команды Евгения Кузнецова.
32-летний хоккеист получил повреждение руки в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Северстали» (8:5) и может пропустить до 2 месяцев.
«Да, это очень важный вопрос. Кузнецов – наш лидер, и он удивляет тем, что в зале сейчас, даже сегодня, когда мы на выезде, тренируется выше всех похвал. Он показывает всем игрокам нашей команды пример трудолюбия – как надо работать, чтобы добиться результата.
У нас к этому серьезное уважение, мы очень ценим таких игроков. Уважение очень важно в нашей работе. Мы ждем возвращения Кузнецова в ближайшее время. У нас по нему позитивный прогноз. Нам повезло», – сказал Ротенберг.
СКА находится на 3-м месте в турнирной таблице Западной конференции с 15 очками после 11 матчей.
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