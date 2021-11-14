Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о том, что российские функционеры предлагали Международной федерации хоккея сделать единый стандарт вратарской формы.

«На следующем ЧМ в Хельсинки ширина площадки будет равняться 26 метрам — для нас это большой плюс. Здорово, что в КХЛ осталось два размера площадок. В прошлом году в Риге мы играли на площадке в 30 метров, и это вносило большие коррективы в подготовку игроков. Ребятам, которые приезжали из НХЛ, было тяжело адаптироваться. Мы очень рады, что теперь у всех будут одинаковые условия. Единые правила — это здорово.

Еще хочется, чтобы единой была экипировка вратарей. Когда Саша Самонов играл на прошлом ЧМ, то у него была европейская экипировка, а у Бобровского энхаэловская. В НХЛ она меньше — это делается для того, чтобы забивали больше голов. Мы предлагали ИИХФ сделать единый стандарт формы», — сказал Ротенберг.