Ротенберг: «Игроки СКА бились, показали характер, но нужна холодная голова»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от московского «Динамо» (1:3) в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

— Вчера тренер «Авангарда» сказал, что смотрел более 30 часов игры «Металлурга». Как вы готовились к «Динамо»?

— В сутках только 24 часа, то есть, без сна. Если без шуток, то мы разбирали соперника. Больше ли мы разбирали соперника, чем «Авангард»? Наверное, да. Но сколько бы ни разбирали, ответственность — на наших ребятах, они выходят на лед. Они бились, показали характер, но нужна холодная голова и контроль эмоций. Тогда все получится.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу бело-голубых. Вторая игра пройдет 29 марта в Москве.