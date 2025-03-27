Ротенберг: «Игроки СКА бились, показали характер, но нужна холодная голова»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от московского «Динамо» (1:3) в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ.
— Вчера тренер «Авангарда» сказал, что смотрел более 30 часов игры «Металлурга». Как вы готовились к «Динамо»?
— В сутках только 24 часа, то есть, без сна. Если без шуток, то мы разбирали соперника. Больше ли мы разбирали соперника, чем «Авангард»? Наверное, да. Но сколько бы ни разбирали, ответственность — на наших ребятах, они выходят на лед. Они бились, показали характер, но нужна холодная голова и контроль эмоций. Тогда все получится.
Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу бело-голубых. Вторая игра пройдет 29 марта в Москве.
Положение команд
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|25
|18
|7
|38
|2
|Нефтехимик
|24
|13
|11
|29
|3
|Барыс
|22
|12
|10
|25
|4
|Ак Барс
|24
|11
|13
|24
|5
|Авангард
|21
|11
|10
|24
|6
|Амур
|21
|11
|10
|23
|7
|Салават Юлаев
|23
|11
|12
|23
|8
|Адмирал
|22
|10
|12
|23
|9
|Автомобилист
|21
|10
|11
|22
|10
|Сибирь
|24
|9
|15
|21
|11
|Трактор
|22
|9
|13
|21
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|23
|17
|6
|35
|2
|Локомотив
|22
|16
|6
|32
|3
|Шанхай Дрэгонс
|21
|14
|7
|30
|4
|Торпедо НН
|21
|13
|8
|29
|5
|Спартак
|23
|12
|11
|28
|6
|Северсталь
|23
|12
|11
|26
|7
|Динамо М
|24
|9
|15
|23
|8
|Динамо Мн
|22
|8
|14
|22
|9
|СКА
|21
|10
|11
|21
|10
|Сочи
|22
|7
|15
|14
|11
|Лада
|23
|4
|19
|13
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7.11
8.11
9.11
10.11
|5.11
|16:30
|Авангард – ЦСКА
|2 : 1 ОТ
|5.11
|17:00
|Металлург Мг – Нефтехимик
|8 : 1
|5.11
|19:30
|Сочи – Северсталь
|- : -
|5.11
|19:30
|Шанхай Дрэгонс – Динамо М
|- : -
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