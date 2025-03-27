Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

Ротенберг: «Игроки СКА бились, показали характер, но нужна холодная голова»

Константин Белов
Корреспондент
Роман Ротенберг.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от московского «Динамо» (1:3) в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

— Вчера тренер «Авангарда» сказал, что смотрел более 30 часов игры «Металлурга». Как вы готовились к «Динамо»?

— В сутках только 24 часа, то есть, без сна. Если без шуток, то мы разбирали соперника. Больше ли мы разбирали соперника, чем «Авангард»? Наверное, да. Но сколько бы ни разбирали, ответственность — на наших ребятах, они выходят на лед. Они бились, показали характер, но нужна холодная голова и контроль эмоций. Тогда все получится.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу бело-голубых. Вторая игра пройдет 29 марта в Москве.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК СКА
Роман Ротенберг
Кубок Гагарина
Читайте также
Европа с Гашеком в панике готовит шантаж, Украину могут снять с ЧМ ради России. Что произошло после решения CAS вернуть наш хоккей
53 красные за один матч! В Бразилии футболисты устроили массовую драку и установили рекорд по удалениям
Олег Романцев: «Расставаясь со сборной, Месси плакал. А Глушенков...»
Популярное видео
У «Металлурга» начались проблемы
У «Металлурга» начались проблемы
«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Возвращение России. Что у Разина в СКА. Тамбиева не уволят?
Возвращение России. Что у Разина в СКА. Тамбиева не уволят?
Европа против сборной России
Европа против сборной России
Что происходит с минским «Динамо»?
Что происходит с минским «Динамо»?
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Сборные России должны вернуть на турниры. Кучеров просит обмен
Сборные России должны вернуть на турниры. Кучеров просит обмен
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
Тамбиев — пока еще главный тренер «Динамо»
Тамбиев — пока еще главный тренер «Динамо»
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Салават Юлаев» потерял уверенность
«Салават Юлаев» потерял уверенность
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Первые матчи Разина в СКА. Что ждать от Шафранова. Кошмар «Динамо»
Первые матчи Разина в СКА. Что ждать от Шафранова. Кошмар «Динамо»
«Калгари» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Шафранов — новый тренер «Металлурга». Никишин вернулся в «Каролину»
Шафранов — новый тренер «Металлурга». Никишин вернулся в «Каролину»
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2025, первый раунд плей-офф: четвертьфиналы конференций
Ротенберг не набрал ни одного голоса в номинации «Лучший тренер сезона в КХЛ»
Воробьев заявил о готовности вернуться к работе после отставки из ЦСКА
Воробьев рассказал, что узнал об отставке из ЦСКА через агентов
Никитин — о поражении «Локомотива» от «Авангарда»: «Так начинать с такими соперниками непозволительно»
ЦСКА пора перестать считать себя непобедимым. Перестройка и завышенные амбиции не сочетаются
Игра команды растопила сердце эгоиста. Как «Сибирь» едва не вытащила безнадежную серию против Уфы
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ротенберг: «Все бились, но девять раз удаляться с «Динамо»... Это причина поражения СКА, мы это исправим»

Кудрявцев о первой победе «Динамо» над СКА в плей-офф: «Следующая игра будет спокойнее»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 25 18 7 38
2 Нефтехимик 24 13 11 29
3 Барыс 22 12 10 25
4 Ак Барс 24 11 13 24
5 Авангард 21 11 10 24
6 Амур 21 11 10 23
7 Салават Юлаев 23 11 12 23
8 Адмирал 22 10 12 23
9 Автомобилист 21 10 11 22
10 Сибирь 24 9 15 21
11 Трактор 22 9 13 21
Западная конференция И В П О
1 ЦСКА 23 17 6 35
2 Локомотив 22 16 6 32
3 Шанхай Дрэгонс 21 14 7 30
4 Торпедо НН 21 13 8 29
5 Спартак 23 12 11 28
6 Северсталь 23 12 11 26
7 Динамо М 24 9 15 23
8 Динамо Мн 22 8 14 22
9 СКА 21 10 11 21
10 Сочи 22 7 15 14
11 Лада 23 4 19 13
Результаты / календарь
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
5.11 16:30 Авангард – ЦСКА 2 : 1 ОТ
5.11 17:00 Металлург Мг – Нефтехимик 8 : 1
5.11 19:30 Сочи – Северсталь - : -
5.11 19:30 Шанхай Дрэгонс – Динамо М - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости