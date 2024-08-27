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Сегодня, 22:42

Ротенберг — о матче против «Северстали»: «Было много мелкого фола, но судьи молодцы, все по делу»

Алексей Михайлов
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал итоги матча против «Северстали» на турнире Пучкова (5:3).

— Сильный соперник, быстрая команда. Мы понимали, что нам нужно было быстро принимать решения. СКА еще находится под нагрузками, поэтому какие-то технические моменты не всегда получаются. Первый период мы провалили, но после него пообщались с ребятами. Была хорошая коммуникация. Как говорит Алексей Борисович Миллер: «молча мы друг друга поняли». Второй и третий период провели на высоком уровне. Произошли чудеса. Много мелкого фола, но судьи молодцы, все по делу.

29 августа СКА проведет матч против олимпийской сборной России. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК СКА
Роман Ротенберг
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Дубль Андронова помог СКА победить «Северсталь» в турнире Пучкова
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