Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 10:45

Ротенберг дисквалифицирован на один матч из-за обсуждения судейства в игре с «Авангардом»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Роман Ротенберг.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг дисквалифицирован на один матч, сообщается на официальном сайте КХЛ.

По окончании матча с «Авангардом» (3:5) Ротенберг допустил публичные комментарии относительно судейства матча, что стало повторным нарушением спортивного регламента КХЛ. Таким образом, тренер пропустит матч с «Витязем».

После матча с «Авангардом» Ротенберг прокомментировал драку между Иваном Зинченко и Марком Вербой: «Такие вещи недопустимы в нашей лиге. Недопустимо такие вещи допускать нашим судьям! Могла быть смерть на льду. Что дальше будем делать?! Кому это нужно?»

Роман Ротенберг. «Нужно закончить этот беспредел. Могла быть смерть на льду!» Гнев Ротенберга после нового поражения СКА

КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг
2
3
Читайте также
Источник: владелец «Оттавы» продал долю в «Монреале» за рекордные 2,5 миллиарда долларов
«Когда все вокруг против, меня это мобилизует. Просто так не сдаюсь». Интервью Николая Рассказова
Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Галина Мочалова
Bild сообщила о неловкой попытке главы МИД Хорватии поцеловать Бербок
Минюст РФ добавил в реестр иноагентов пять человек
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

КХЛ: «Витязь» — СКА, «Спартак» — «Торпедо». Расписание матчей 4 ноября

Жамнов рассказал о переговорах с Ковальчуком
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Лада 28 15 13 35
2 Металлург Мг 27 15 12 34
3 Ак Барс 25 16 9 34
4 Трактор 27 15 12 32
5 Сал. Юлаев 25 15 10 31
6 Авангард 25 14 11 31
7 Автомобилист 27 14 13 31
8 Нефтехимик 25 11 14 27
9 Сибирь 25 12 13 27
10 Амур 25 10 15 26
11 Барыс 27 8 19 23
12 Адмирал 24 6 18 16
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 25 18 7 37
2 Спартак 26 17 9 36
3 Торпедо 26 16 10 34
4 Локомотив 24 15 9 32
5 ЦСКА 25 14 11 30
6 Динамо Мн 23 12 11 27
7 Северсталь 24 11 13 26
8 Сочи 25 12 13 25
9 СКА 24 12 12 24
10 Куньлунь РС 29 8 21 20
11 Витязь 25 7 18 17
Результаты / календарь
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
4.11 14:30
Сал. Юлаев – Сибирь
 - : -
4.11 14:30
Металлург Мг – Динамо Мн
 - : -
4.11 15:00
Автомобилист – Нефтехимик
 - : -
4.11 17:00
Витязь – СКА
 - : -
4.11 17:00
Спартак – Торпедо
 - : -
4.11 17:00
Сочи – Авангард
 - : -
4.11 17:00
Локомотив – Динамо М
 - : -
4.11 17:00
Ак Барс – Барыс
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости